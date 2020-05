Ksiądz Grzegorz Strzelczyk zachęca do obejrzenia filmu Sekielskich „Zabawa w chowanego"

Ks. Grzegorz Strzelczyk, proboszcz parafii pw. Maksymiliana Kolbego w Tychach, zwrócił się do wiernych, by nie angażowali się w internetowe spory na temat filmu dokumentalnego braci Sekielskich „Zabawa w chowanego". Zachęcił natomiast, by film obejrzeć. - To będzie bolesne i gorszące. Ale jeśli mamy sobie poradzić z wyczyszczeniem struktur kościelnych z nadużyć, to musimy zacząć od zmierzenia się z bolesną prawdą – podkreślił.

Film Sekielskich "Zabawa w chowanego" Film dokumentalny braci Sekielskich „Zabawa w chowanego" poświęcony tuszowaniu nadużyć seksualnych dokonywanych przez duchownych swoją premierę ma w sobotę 16 maja. To kontynuacja głośnego dokumentu „Tylko nie mów nikomu” . W sprawie tego filmu zwrócił się do swoich parafian ks. Grzegorz Strzelczyk, proboszcz parafii pw. Maksymiliana Kolbego w Tychach. - W internecie zapewne będzie burza „za" i „przeciw". Bardzo was proszę: unikajcie angażowania się w próżne spory. Natomiast obejrzyjcie film. To będzie bolesne i gorszące. Ale jeśli mamy sobie poradzić z wyczyszczeniem struktur kościelnych z nadużyć, to musimy zacząć od zmierzenia się z bolesną prawdą, że nie zawsze struktury te (i konkretni ludzie w ich ramach) działają jak należy – napisał na swoim facebookowym profilu. Ks. Grzegorz Strzelczyk: Bardzo was proszę: unikajcie angażowania się w próżne spory. Natomiast obejrzyjcie film. Zaznaczył, że w filmie pojawi się zapewne wątek „wszyscy wiedzieli - nikt nie reagował". Zwrócił uwagę, że to mechanizm, który czyni ofiary bezbronnymi nie tylko w kościelnym kontekście - podobnie dzieje się w rodzinach i innych środowiskach, gdzie dochodzi do seksualnego wykorzystania nieletnich. Dlatego – jak podkreślił proboszcz z Tychów - trzeba być świadom istnienia problemu i gotowym do reagowania. Przypomniał, że w diecezji obowiązują zasady ochrony dzieci i młodzieży. Można je znaleźć np. na stronie archidiecezji katowickiejKs. Grzegorz Strzelczyk był przewodniczącym zespołu, który opracował ten dokument. Film braci Sekielskich premierę ma 16 maja o 10.00 na kanale Youtube: