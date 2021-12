Parkingi wielopoziomowe w Tychach. Testowanie nowych zasad wjazdu

Od poniedziałku, 20 grudnia 2021, wjeżdżający na parkingi wielopoziomowe w Tychach (przy dworcu PKP i przy stadionie zimowym) nie muszą pobierać kart z dystrybutora i oddawać przy wyjeździe. Nowy system sczytuje tablicę rejestracyjną i podnosi szlaban.

Karty jednak nie znikną. Przydadzą się w awaryjnych przypadkach.

- Nowy system funkcjonuje w oparciu o sczytywanie numerów rejestracyjnych pojazdu i może nie zadziałać, gdy tablice będą nieczytelne lub zabrudzone. Wówczas awaryjnie będzie można skorzystać z opcji poboru karty – tłumaczy Wojciech Łyko, zastępca dyrektora MZUiM ds. techniczno-administracyjnych.

Wyjeżdżając z parkingu, trzeba udać się do automatu kasowego, gdzie wpisujemy numer rejestracyjny pojazdu i wtedy zobaczymy opcje płatności. Pierwsza skierowana jest do pasażerów taryfy pomarańczowej, druga do pasażerów podróżujących na podstawie innego biletu kolejowego, a trzecia do osób odbierających podróżnych ze stacji.