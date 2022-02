Pogrzeb Elżbiety Węgrzyn, założycielki pierwszej w Polsce szkoły Suzuki

Choć zawodowe życie Elżbieta Węgrzyn związała z Tychami, to jednak od ponad dwóch lat mieszkała w Łękach Dukielskich (nowy adres pojawił się na Facebooku 21 grudnia 2019 r.). I tam spoczęła 5 lutego 2022 r.

Po mszy pogrzebowej przedstawicielka społeczności Łęk Dukielskich opowiedziała o jej dużej aktywności w tym czasie, mimo zmagania się z chorobą. Elżbieta Węgrzyn zapisała się do zespołu "Łęczanie" , przystała do Koła Gospodyń Wiejskich i kółka rolniczego, do którego należała jej mama, organizowała koncerty,sprowadzając znakomitych artystów. Podkreślono, że dzięki niej mieszkańcy Łęk Dukielskich mieli możliwość posłuchania u siebie muzyki na wysokim poziomie.

Wspominano, jak potrafiła przekonywać, że muzyka to świetna przygoda i droga do rozwoju intelektualnego. I wiele łęckich rodzin zdecydowało się zapisać swoje dzieci na lekcje gry na instrumencie.