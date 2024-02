Przegląd tygodnia z 11.02.2024 w Tychach. Najważniejsze wydarzenia od 4.02 do 10.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Tychów, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 4.02 a 10.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Latarnik w Teatrze Małym w Tychach.Tak jak u Sienkiewicza tylko ciekawiej. ZDJĘCIA z PREMIERY”?

Przegląd tygodnia: Tychy, 11.02.2024. 4.02 - 10.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Latarnik w Teatrze Małym w Tychach.Tak jak u Sienkiewicza tylko ciekawiej. ZDJĘCIA z PREMIERY Latarnik to najnowsza produkcja Teatru Małego w Tychach w reżyserii Aliny Moś, z Lechem Mackiewiczem w roli tytułowej i urzekającą scenografią Natalii Kołodziej.

"Będzie tak jak u Sienkiewicza tylko ciekawiej", zapowiadała Alina Moś. I - po premierze, która odbyła się 10 lutego 2024 r. - można powiedzieć, że tak właśnie jest. 📢 Około setki ciągników na DK 44 w Tychach i Bieruniu. Protest rolników przeciw Zielonemu Ładowi Około setki ciągników wyjechało na DK 44 w Tychach i Bieruniu. 9 lutego rozpoczął się ogólnopolski protest rolników przeciw Zielonemu Ładowi.

📢 Protest rolników. Uwaga na utrudnienia w ruchu w piątek 9 lutego 2024. Mapa protestów Na oficjalnej mapie dostarczonej przez organizatorów jest blisko 200 punktów, w których odbędą się protesty rolników. W piątek 9 lutego 2024 należy spodziewać się ogromnych utrudnień w ruchu w całej Polsce.

Tygodniowa prasówka 11.02.2024: 4.02-10.02.2024 Tychy: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tychach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypadek na ul. Oświęcimskiej w Tychach - zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeden z kierowców wymusił pierwszeństwo. ZDJĘCIA 8 lutego w godzinach porannych doszło do zderzenia dwóch samochodów w rejonie skrzyżowania ul. Homera z ul. Oświęcimską w Tychach. Powodem było wymuszenie pierwszeństwa – jeden z kierowców nie zatrzymał się na znaku „stop”. Na szczęście obeszło się bez poważniejszych obrażeń.

📢 "Mobilny symbol miłości". Walentynkowy autobus kursuje na trasie Bieruń - Tychy. Zobaczcie jak wygląda Walentynki już za moment. Mieszkańcy Bierunia i Tychów mają możliwość świętowania Dnia Zakochanych w wyjątkowy i niecodzienny sposób. Na trasę łączącą te miasta wyjechał nietypowy autobus - to mobilny symbol miłości. Ta nie lada atrakcja ma wprowadzić mieszkańców w romantyczny nastrój, związany z obchodami walentynek, które w Bieruniu świętowane są bardzo hucznie. 📢 IMGW wydało ostrzeżenie dla śląskiego - podwyższony stan rzek i wiatr nawet do 80 km/h. Liswarta przerwała wały! Pogoda nie będzie nas dziś rozpieszczać. Na terenie całego województwa obowiązują alerty związane z porywistym wiatrem. Na południu regionu może on w porywach osiągną prędkość nawet 8o km/h. 7 lutego spadnie także deszcz, choć nie będzie go dużo, to i tak jest to zagrożeniem w związku z wysokim stanem rzek.

📢 Strajk generalny rolników. Zaprotestują także tyszanie: "walczymy za nas wszystkich" W najbliższy piątek 9 lutego odbędzie się 30-dniowy strajk generalny rolników. Rolnicy zablokują przejścia graniczne z Ukrainą oraz ponad 200 dróg w całym kraju. Protestują przeciwko bezcłowemu importowi z Ukrainy, importowi spoza Unii Europejskiej oraz przeciwko tzw. Zielonemu Ładowi, który zabija konkurencyjność gospodarek krajów UE i osłabia kolejne branże. Strajk odbędzie się również w województwie śląskim, m.in. w pow. kłobuckim, Pawłowicach i Tychach, gdzie rolnicy zablokują DK44 i DK1. 📢 Trwa strajk generalny 9 lutego na polskich drogach i w miastach. Mapa protestów i powody blokad w Polsce Mapa protestu rolników zawiera oznaczenia ponad 260 lokalizacji, a to nie wszystkie, w których pojawią się rolnicy. 9 lutego strajk zablokuje centra dużych miast, zwłaszcza pod urzędami wojewódzkimi, a także drogi krajowe. - Nasza cierpliwość się wyczerpała - jasno komunikuje rolnicza Solidarność i ogłasza 9 lutego 2024 strajk generalny. Gdzie protestują w piątek rolnicy?

📢 Wykopaliska pod gabinetem dyrektora Muzeum Zamkowego w Pszczynie Gabinet dyrektora zamku pszczyńskiego na fundamentach średniowiecznej baszty? Na to wskazują trwające wykopaliska. Wykop ma już prawie trzy metry głębokości, a to jeszcze nie koniec. Co już znaleziono? 📢 Śmiertelny wypadek w Tychach! Rozpędzony samochód uderzył w stalową podporę. Zginęła jedna osoba, druga walczy o życie W niedzielę 4 lutego, około godziny 20:00 na ul. Oświęcimskiej w okolicach Cmentarza Komunalnego, doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Rozpędzony samochód osobowy uderzył z ogromną siłą w stalową podporę. Zginęła jedna osoba, druga walczy o życie w szpitalu. Droga pozostaje zablokowana do późnych godzin nocnych. 📢 Przebiśniegi, bazie, pierwiosnki... Czy to już wiosna? Przebiśniegi, bazie, pierwiosnki, a nawet stokrotki i młode listki. Czy to już zapowiedź wiosny, choć mamy zaledwie początek lutego? Co w prognozach długoterminowych?

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.