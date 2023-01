Strategia oświatowa Tychy na lata 2023-2027+ Sprawdź, oceń. Trwają konsultacje

Strategia oświatowa to dokument nieobligatoryjny, ale Tychy go przygotowują. Pierwszy powstał w 2008 r. , obecny jest trzecim. Zaczyna się od opisu aktualnej sytuacji, zwłaszcza od demografii.

W chwili opracowywania strategii, czyli w 2021 r. w Tychach najmniej było 18-latków (rocznik 2003) - tylko 949. W grupie dzieci i młodzieży, od przedszkola do pełnoletności, najmniej liczne były roczniki 2003-2006 ( w granicach 949-1051). Najliczniejszy był rocznik 2010 (1407 osób). Roczniki 2011-2017 utrzymywały się w granicach 1258-1305 . I to były w tamtym czasie dzieci w wieku 4-10 lat. W roczniku 2018 odnotowano spadek - do poziomu 1172 (tyle w roku 2021 było trzylatków), ale to, niestety, początek demograficznego spadku.

W 2019 r. w Tychach zameldowanych było 1164 dzieci, w 2020 - 985, w 2021 - 886. Tak mało jak w 2021 r. nie było nigdy w przedstawionym okresie, czyli w latach 2003-2020.