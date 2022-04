Triduum Paschalne w formie rekolekcji - nowość w kościele bł. Karoliny w Tychach

Triduum Paschalne 2022 w formie rekolekcji w kościele bł. Karoliny w Tychach

Wielki Czwartek, 14 kwietnia 2022

godz. 17 - konferencja: wprowadzenie do mszy Wieczerzy Pańskiej

godz. 18 - Msza Wieczerzy Pańskiej

godz. 19.15 - Gorzkie Żal i adoracja Chrystusa w ciemnicy

godz. 20 - Kręgi Magis

godz. 20.30 - Namiot Spotkania

godz. 21 -Apel Jasnogórski

Wielki Piątek, 15 kwietnia 2022

godz. 7 - Ciemna Jutrznia (dla niepracujących)

godz. 9 - Droga Krzyżowa

godz. 17. Konferencja: Wprowadzenie do liturgii Męki Pańskiej

godz. 18 Liturgia Męki Pańskiej

godz. 19.15 - Gorzkie Żal i cicha adoracja Chrystusa w grobie

godz. 20 - Kręgi Magis

godz. 20.30 - Obrzęd Effata - Wyznanie wiary i błogosławieństwo uszu i ust

Wielka Sobota, 16 kwietnia 2022

godz. 7 - Ciemna Jutrznia (dla niepracujących)

do godz. 16 okazja do osobistej adoracji Chrystusa w grobie. Błogosławieństwo pokarmów

godz. 18 Obrzęd o imieniu chrześcijańskim

godz. 18.30 Konferencja: Wprowadzenie do liturgii Wigilii Paschalnej

godz. 20 - Liturgia Wigilii Paschalnej

22.30 Kręgi Magis i życzenia wielkanocne

Zakończenie Triduum Paschalnego