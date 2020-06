Tychy: Kryminalna zagadka sprzed 17 lat rozwiązana. Podejrzany o zabójstwo już w areszcie

- Choć dla zatarcia śladów morderca podpalił mieszkanie, to jednak zostało ono szybko ugaszone i zwłoki nie uległy zwęgleniu. Widać było na nich liczne ślady tłuczenia i duszenia, a do tego wiele ran kłutych. Sprawcy ewidentnie zależało, żeby zabić - opowiada prokurator.

- Zamordowany był rencistą i jeden ze swoich dwóch pokoi wynajmował różnym osobom. Do tego też lubił trochę wypić, więc przez jego mieszkanie przewijało się mnóstwo osób, co było sporym utrudnieniem w wytypowaniu mordercy - mówi Monika Stalmach, szefowa Prokuratury Rejonowej w Tychach.

Do zabójstwa 67-letniego tyszanina nie miał jednak żadnego przestępstwa ani wykroczenia na swoim koncie.

Kim jest podejrzany? Bardzo trudnym człowiekiem, wielokrotnie karanym za różne przestępstwa: od kradzieży, przez tzw. naruszenie miru domowego do znęcania się nad ludźmi i zwierzętami.

- Po sposobie zachowania podczas zatrzymania widać, że to człowiek agresywny, brutalny i agresją reagujący na wszystko, co nie jest po jego myśli - podkreśla szefowa prokuratury.

Wiele wskazuje na to, że nie było to morderstwo na tle rabunkowym, a raczej - jak podejrzewa prokuratura - na tle afektywnym.

Jak to się stało, że policja wróciła do sprawy po 17 latach?

- W każdej jednostce jest kilka spraw niewykrytych (a przedawnienie w przypadku zabójstw następuje dopiero po 30 latach), do których od czasu do czasu się zagląda. Z tą też tak było. W grudniu 2019 trafiła nawet do programu „997” i wtedy ludzie zaczęli sobie przypominać różne rzeczy - mówi Monika Stalmach.

M.in. to pomogło w wytypowaniu podejrzanego.

- Mieliśmy zabezpieczony materiał DNA, który idealnie pasował do wyników badań materiału porównawczego pobranego od podejrzanego. To jest to samo DNA - podkreśla szefowa prokuratury.

Podejrzany usłyszał - jak już powiedzieliśmy - zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, do którego jednak się nie przyznaje.