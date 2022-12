Uczenie się przez działanie - jak wprowadzać zmiany? Pomysły kreatywnych nauczycieli

Celem tych konferencji , które wymyśliła bardzo kreatywna dyrekcja MDK 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach (Maciej Gruchlik i Monika Szydłowiecka) jest pokazanie innowacji i ich twórców, inspirowanie do zmiany myślenia o procesie nauczania , podsuwanie literatury oraz adresów stron, na których działają ludzie mający doświadczenie w innowacyjnym nauczaniu.

Nauka czytania przez... zdziwienie”, „Gra w klasy, czyli dlaczego warto rozGRYwać dobre lekcje”, „Ile wolności w szkole potrzebuje uczeń?” - to tylko niektóre z tematów wystąpień niezwykle ciekawie pomyślanych i precyzyjnie dopasowanych do wyznaczonych ram czasowych.

Lingwistyczna papuga

Okazuje się, że nie ma lepszej metody nauczania jak zabawa. Na zabawie oparta jest „Lingwistyczna papuga”,czyli metoda ćwiczenia dykcji, jaką opracował wspomniany duet Monika Szydłowiecka i Maciej Gruchlik. Są książki, karty, różne gry do bezpłatnego wykorzystania na stronie MDK 1 im. Artystów Rodu Kossaków i jest, od niedawna, aplikacja do bezpłatnego ściągnięcia na telefon.

Gra w klasy

„Gra w klasy”, którą przedstawili uczestnikom konferencji Wojciech Grzybowski i Krzysztof Kondracki, została wymyślona do motywowania do nauki ich 17-letnich synów. Powstała z myślą głównie o lekcjach przedsiębiorczości. Okazuje się jednak, że sprawdza się też na innych. - A do tego jeszcze, po covidowej izolacji społecznej, na nowo uczy współpracy - powiedziała jedna z nauczycielek testujących tę grę.