XIII Tyski Jarmark Bożonarodzeniowy i Pszczyński Jarmark Świąteczny. Zobaczcie program

XIII Tyski Jarmark Bożonarodzeniowy

Czekają nas popołudnia z tańcem żywiołów - nie zabraknie ice show w mistrzowskim wykonaniu, czego jego efektem będą rzeźby lodowe (dziś w godz. 14-18), zobaczymy też jak Mikołaj igra z ogniem podczas fireshow. Na placu Baczyńskiego będzie można spotkać m.in. aniołów, a także dołączyć do kolędowania w trzech różnych stylach muzycznych: rockowo-folkowym, jazzowym i góralskim (codziennie w godz. 20-21)”, zapowiadają organizatorzy XIII Tyskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. „Prawdziwą gratką będą z pewnością podróżnicze spotkania, podczas których poczujemy się jak w dalekich, mroźnych krainach! Klaudia Jadwiszczyk i Krzysztof Lewicki, Tandemowe TripLove (sobota, 19.30), opowiedzą o niezwykłej rowerowej wyprawie z psim przyjacielem na kraniec Laponii, gdzie czekała zima, renifery i zorza polarna, a to wszystko w ciągu 9 miesięcy ekstremalnie trudnej pionierskiej wyprawy. Mroźną podróż odbył też Marek Suslik, White Wolf (niedziela, 19.30), który wyruszył na motocyklu z Tychów do najzimniejszego miasta na świecie, Jakucka, pokonując ponad 11 tys. km nierzadko w niewyobrażalnym zimnie sięgającym minus 50 stopni Celsjusza”.