Znalezisko w starym budynku w Tychach-Czułowie [zdjęcia z kapsuły czasu].

Mała firmowa karteczka z okresu międzywojennego, która pojawiła się po usunięciu leżącej na niej deski była początkiem wielkiego odkrycia. Na strychu jednego ze starych budynków w Czułowie znaleziona została kapsuła czasu, lecz w niestandardowym wymiarze XXL. Zwykle takie kapsuły składają się z kilku, maksymalnie kilkunastu rzeczy, jednak ta - z setek. Na powierzchni około 10 metrów kwadratowych rozrzucone zostały różnego rodzaju dokumenty i drobne przedmioty. Grubość tej warstwy sięgała do 15 cm. Sporo jest kopert firmowych należących do Górnośląskiej Fabryki Papieru i Celulozy z okresu międzywojennego oraz z okresu okupacji niemieckiej, kiedy właścicielami byli German i Jacobsen. W datowaniu tej kapsuły pomocne okazały się znalezione tam gazety. Są to m.in. „Katowittzer Zeitung”, „Der Oberschlesische Kurier”, „Auer durchs Plesser Land” z lat 1928-1941. Nie ma żadnego dokumentu z późniejszą datą niż rok 1941.