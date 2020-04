ZS 1 w Tychach: Zakończenie roku szkolnego dla maturzystów w czasie zarazy ZDJĘCIA

ZS 1 w Tychach: Zakończenie roku szkolnego dla maturzystów w czasie zarazy odbyło się wedle stałego scenariusza, tyle, że wirtualnie. Woźna (w maseczce) z dzwonkiem w ręce wezwała wszystkich na ostatnią akademię, pani dyrektor wygłosiła swoje przemówienie i był spacer z kamerą po pustych klasach, korytarzach, auli...Niestety, nie było uroczystego wejścia w szpalerze z róż, co było piękną tradycją szkoły.

ZS 1 w Tychach: Zakończenie roku szkolnego dla maturzystów w czasie zarazy. Punktualnie o dziewiątej tegoroczni maturzyści Zespołu Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach weszli na Facebookowy profil szkoły, gdzie odbyła się pierwsza w historii szkoły wirtualna akademia zakończenia roku szkolnego dla maturzystów. Akademia zaczęła się piosenką "Szczęśliwej drogi, już czas...". Dzwonek, którym woźna wzywała zawsze maturzystów na ostatnią akademię rozbrzmiał przed drzwiami szkoły, choć dziś nikt na wejście nie czekał, a potem w pustej auli. Na studniówce mówiłam, że jesteście wyjątkowym pokoleniem, bo jako pierwsi urodziliście się w XXI wieku. Dzisiaj miało być wyjątkowo, a jest, jak jest - tak swoje przemówienie rozpoczęła dyrektor Grażyna Jurek w pustej auli. Kończącym dziś naukę w szkole średniej maturzystom powiedziała m.in.: "Na dalszy etap życia – na szczęśliwą drogę dorosłego człowieka pragnę Wam życzyć wysokiego poziomu empatii, twórczej niezgody na absurd i bezsens otaczającej nas rzeczywistości, otwartości na nowe doświadczenia, gotowości do świadomej akceptacji zmiany, umiejętności dobrego planowania zarówno w sprawach osobistych, rodzinnych jak i publicznych, szacunku do siebie i szacunku dla godności cudzej, pasji prometejskiej w każdym niemal działaniu".

I dodała: "Nigdy nie traćcie nadziei ani wiary we własne siły, ani w możliwości drugiego człowieka. Pamiętajcie, że oprócz nabytej wiedzy, o wartości człowieka decyduje to, co ma w sercu. Miejcie więc szacunek dla każdego napotkanego na swojej drodze człowieka, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jakich trzeba się nauczyć". Swoje przemówienie zakończyła słowami: "Chciałabym życzyć Wam, abyście szli przez życie z takim samym zapałem i energią, jaką czujecie w sercach dziś, kiedy odbieracie świadectwo ukończenia szkoły średniej. Podsycajcie Waszą młodzieńczą świeżość i ciekawość świata, którą tak łatwo zatracić w codziennym życiu. To życie to nie serial telewizyjny, w którym nikt się nie uczy, a wszyscy są wykształceni, nikt nie pracuje a wszyscy są bogaci, piękni i młodzi (...) Nie rezygnujcie z marzeń i planów, pamiętając, że każdy z Was ma ważną rolę do spełnienia. Nie oglądajcie się i nie cofajcie , ale i nie zapomnijcie, o tych którzy Was ukształtowali i o miejscu – Waszej szkole, w której pozostawiliście cząstkę siebie. Ślad na naszej szkolnej drodze".

Wirtualnie, na profilu Facebookowym, swoje życzenia złożyli maturzystom także wychowawcy. Ireneusz Oleksik, biolog: "Nie jest to najłatwiejszy czas na rozpoczynanie dorosłego życia, ale trzeba wierzyć, że będzie lepiej. A to, czy będzie lepiej, w coraz większym stopniu będzie zależeć od Was (...) Proszę Was, żebyście nie byli obojętni na to, jak wygląda Wasze życie, nie byli obojętni na przyrodę, na klimat". Bernadeta Najdzińska-Skupień, nauczycielka historii i WOS: "Życzę Wam wiele pozytywnej energii, szczęścia i zadowolenia w życiu". Witold Naglik, polonista: "Najtrudniejsze jest to, że tym ludziom, z którymi się na co dzień pracuje, daje się miłość. Bo inaczej się nie da pracować. I potem przychodzi taki dzień, że trzeba stanąć naprzeciwko nich ostatni raz i powiedzieć: Żegnam. (...)

Nie ukrywał, że żal ściska gardło, że do oczu cisną się łzy. Swoje przemówienie do swoich uczniów zakończył cytatem z Norwida:

Gorejąc, nie wiesz, czy stawasz się wolny,

Czy to, co twoje, ma być zatracone. Czy popiół tylko zostanie i zamęt,

Co idzie w przepaść z burzą? Czy zostanie

Na dnie popiołu gwiaździsty dyjament,

Wiekuistego zwycięstwa zaranie?... - To cytat o tym, że człowiek nie wie, co go czeka w życiu, a ja Wam życzę, byście na dnie tego popiołu znaleźli diament. (...) Nie mam takiej siły, żeby Wam powiedzieć: zostańcie tu, ponieważ Was kocham (...) Muszę powiedzieć: idźcie, bo życie na Was czeka. Więc idźcie i cieszcie się, bo życie się przed Wami otwiera - powiedział Witold Naglik. Było to najdłuższe i najbardziej wzruszające wystąpienie. Barbara Zegrodnik, nauczycielka fizyki: "Idźcie w świat i bądźcie szczęśliwi. Żyjcie uważnie i refleksyjnie. (...O) Ściskam Was i pamiętajcie, że w Was wierzę".

To wirtualne pożegnanie maturzystów zakończyło się piosenką: "Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie..." I słowami dyrektor Grażyny Jurek: Powiedziałam Wam, że miało być wyjątkowo w tym roku. Bo po raz pierwsi nasi maturzyści mieli złapać za obcas Mickiewicza. Taki zwyczaj jest w Wilnie, gdzie jest pomnik wieszcza i gdzie maturzyści przychodzą, by dotknąć obcasa wystającego spod powłóczystych szat poety. Możecie to zrobić zdalnie. Po moim wystąpieniu pojawi się fotografia tego pomnika. Tegorocznych maturzystów ZS 1 w Tychach ma 156: 133 w IV LO i 23 w Technikum Ochrony Środowiska.

Średnia ocen w liceum: 4,44 (51 osób skończyło naukę z wyróżnieniem)

Średnia ocen w technikum: 4,25 (świadectwa z paskiem ma 5 uczniów). Od dziesiątej maturzyści mogli odebrać świadectwa. Do godz. 13 odebrało 80 proc. - Można to zrobić również w każdy inny dzień w godz. 9-15.30 - mówi dyrektor Grażyna Jurek.

