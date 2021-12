Bebok, heksa i inksi. Wieczór autorski w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach. Zobaczcie zdjęcia

"Bebok, heksa i inksi", najnowsza książka Waldemara Cichonia z ilustracjami Grzegorza Chudego spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Ludzie kupowali po kilka książek. Po autograf trzeba było stać w długiej kolejce.

"Bebok, heksa i inksi" to książka ze wszech miar wspaniała i na dodatek świetnie wydana. Trzymać ją w ręce to prawdziwa przyjemność. Ale apetyt zaostrzyła też sama rozmowa, gdzie już na samym początku powiedziano, że nie miał to być kolejny bestiariusz słowiański, stąd pomysł na krótkie opowieści z PRL: o czarnej wołdze, o klubowych (i innych papierosach), o Spodku, ba, nawet tyskiej Bramie Słońca...

"Czy projektanci Bramy Słońca (...) zbudowali ją tak, by odstraszała strzygi czy też, wręcz przeciwnie miała być hołdem dla śląskiego wampira? Z jednej strony (...) kształt składającego się z dwóch budynków połączonych krużgankami, z dwoma strzelającymi w niebo ostrymi szpikulcami wież , musi przypominać łeb rogatej bestii - wypisz, wymaluj - strzygi. Z drugiej, przyglądając się konstrukcji z odpowiedniego miejsca, można dostrzec słońce, jakby uwięzione między basztami tego współczesnego zamczyska, czekające, by spalić wampirzycę na popiół" - pisze Waldemar Cichoń w PRL-owskim dodatku do rozdziału o strzygach.