„Beksiński na Śląsku”. Co będzie się działo na wystawie w sierpniu? Sprawdźcie wydarzenia towarzyszące wyjątkowemu festiwalowi

Festiwal „Beksiński na Śląsku” trwa od 18 czerwca do 25 września w Tichauer Art Gallery w Tychach. To jedyna w tym roku w Polsce tak obszerna wystawa poświęcona malarstwu Zdzisława Beksińskiego, zorganizowana przy współudziale Muzeum Historycznego w Sanoku, Fundacji Beksiński i domu aukcyjnego Agra-Art.

„Beksiński na Śląsku” to pierwsze w Polsce, tak kompleksowe przedsięwzięcie artystyczne poświęcone twórczości Zdzisława Beksińskiego, w ramach którego widzowie mogą zobaczyć 50 wyselekcjonowanych obrazów z kolekcji Muzeum Historycznego w Sanoku, wyłącznego spadkobiercy Mistrza, do którego przekazywał tylko te swoje dzieła, które uważał za najlepsze, a także 5 nietuzinkowych dzieł z „kolekcji japońskiej” - zbioru obrazów zakupionych na początku lat 90. XX wieku przez tajemniczych kolekcjonerów z Kraju Kwitnącej Wiśni w celu stworzenia Muzeum Sztuki Wschodnioeuropejskiej w Osace. Obrazy te do niedawna były uważane za zaginione. Dodatkowo na widzów czeka też wystawa multimedialna „Beksiński Multimedia Exhibtion - Human Condition”. To multimedialna podróż przez twórczość artysty w ekscytujący sposób łącząca obraz i dźwięk. Wybrane jego dzieła zostaną zaprezentowane na wielkoformatowych ekranach w połączeniu z muzyką lub w stereoskopii (3D), a poprzez technologię VR każdy z odwiedzających będzie mógł wręcz „wejść do wnętrza obrazów”.