Bieruń ci przaje. Miasto zakochanych. Miasto św. Walentego i całusków

Św. Walenty był patronem chorych i cierpiących

Ten pierwszy raz to było około 300 lat temu. Czczony od II połowy XVII wieku jako patron chorych św. Walenty przyciągał do swojej drewnianej, urokliwej świątyni cierpiących. "Uzdrawiaj chorych, ciesz lud utrapiony/ Który się do Twej ucieka obrony" oraz "W ciężkich chorobach Twej łaski żebrzemy/ Pokaż się ojcem, my dziećmi będziem", śpiewano w jednej z wielu pieśni ku czci św. Walentego.

O tym, jak wielkim świętem w Bieruniu był dzień św. Walentego świadczą rachunki parafialne z 1720 r. Widać to po wysokości kolekt. Niewątpliwie pielgrzymowano tu z różnych miejscowości.

Ale odpust 14 lutego w Bieruniu obchodzony jest dopiero od 1787 r. Na tę okoliczność powstała m.in taka pieśń, którą do dziś śpiewa się w Bieruniu: "W dzień odpustowy, mroźny, lutowy staje lud przed Świętym Bieruńskim Walentym, aby jak co roku od świtu do zmroku modlić się szczerze, wzrastać we wierze. Święty Walenty, uproś wiele łask, w każdym miejscu, czasie wspomagaj nas".