City Point w Tychach: rekomercjalizacja, nowi najemcy

City Point Tychy jest własnością firmy TUP Property S.A. należącej do Grupy Kapitałowej ALTA S.A., na czele której stoi giełdowa firma inwestycyjna Alta S.A. (wcześniej TUP S.A.).

"Ostatnie dwa lata to okres głębokiej przemiany City Point Tychy. Właściciel centrum –spółka TUP Property –konsekwentnie unowocześnia obiekt i uruchamia nowe jego funkcje", czytamy w komunikacie prasowym.

- Do dobrego centrum handlowego przychodzi się dzisiaj także po to, by spędzić czas ze znajomymi, skorzystać z rozrywek dostępnych na miejscu, restauracji czy kina. Ponieważ jest to miejsce czynne 7 dni w tygodniu, pracujemy nad dostarczeniem odwiedzającym nowych możliwości spędzania wolnego czasu,każdego dnia. Dzięki temu nawet w niehandlowe niedziele warto jest odwiedzać nasze centrum –mówi Jacek Moritz, prezes spółki Alta.

City Point Tychy. Nowi najemcy

Wiosną 2020 r. w City Point Tychy otwarty zostanie nowy salon Orange o powierzchni 90 m kw. na pierwszym piętrze. Umowa wynajmu została podpisana na pięć lat.