Dorota Chotecka w Tychach, gość cyklu "Tury kultury". O przeznaczeniu

- Ja myślę, że do łódzkiej filmówki trafiłam chyba po to, by poznać Radka Pazurę, bo - jak prześledzić nasze życie - potem już nie byłoby takiej okazji - powiedziała podczas spotkania z publicznością cyklu "Tury kultury" w Tychach.

W 1993 r. Dorota Chotecka skończyła szkołę i zadebiutowała w filmie rolą w "Pożegnaniu z Marią", w którym zagrał również Radosław Pazura, ale on już miał na koncie sześć ról (zadebiutował w 1991 r. w "Pograniczu w ogniu").

- Zdjęcia trwały 14 dni i przez ten cały czas "mieszkaliśmy" z Radkiem w maluchu. Usłyszeliśmy bowiem, że nie mogą nam zapewnić miejsca w hotelu, więc czy będziemy mieć, gdzie nocować. Powiedzieliśmy, że tak i...nocowaliśmy w maluchu, dosypiając na planie - mówiła Dorota Chotecka.

Ich związek trwa 35 lat, od 1993 r., ale ślub wzięli 10 lat później, po słynnym wypadku, w którym zginął aktor Waldemar Goszcz, a Radosław Pazura trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie.