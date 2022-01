Kazimierz Galaś, autor tekstów piosenek dla "Dżemu": Wcale nie trzeba pisać tak, by ludzie od razu zrozumieli sens

Kiedy pierwszy raz spotkałeś się z Ryszardem Riedlem?

Pamiętam doskonale pierwsze spotkanie, ale z innymi członkami zespołu, który nie miał jeszcze wtedy swojej nazwy. Było to 14 października 1975r. po akademii z okazji Dnia Nauczyciela w Domu Górnika na osiedlu A w Tychach. Chodziłem wtedy do drugiej klasy LO im. C.K. Norwida. W części artystycznej wyrecytowałem fraszki swojego autorstwa, które miały w humorystyczny sposób ukazać nauczycieli naszej szkoły. Jak się później okazało, świadkami mojego występu byli Paweł Berger i Beno Otręba, którzy czekali na rozpoczęcie próby swojej kapeli. Byli zmuszeni czekać, gdyż akademia się trochę przedłużała. Jakież było moje zdziwienie, kiedy po zakończeniu uroczystości podeszli do mnie i przedstawili taką oto propozycję: mają tu w Domu Górnika od roku zespół, ale repertuar składał się tylko z coverów, a ich ambicją jest tworzyć swoje piosenki z polskim tekstem. Tym bardziej, że mają niesamowitego wokalistę. Zaproponowali, aby przyjść za kilka dni na następną próbę, posłuchać, zorientować się co grają i sprawdzić, czy dam radę coś napisać. Nie muszę mówić, że był to dla mnie uśmiech losu, który zdominował moje późniejsze życie, jak i zaszczyt, bowiem słyszałem ich na atrium w Teatrze Małym oraz na lodowisku na osiedlu B. Śpiewał wtedy Paweł. Oczywiście przyszedłem wtedy na tę próbę, zostałem i poznałem resztę współczesnego składu. Oprócz Pawła i Bena byli Adaś Otręba, Olek Wojtasik i, jak zwykle zawsze trochę spóźniony, Ryszard Riedel.

Co prawda, widywałem Ryśka na mieście nieraz, ale to było nasze pierwsze, oficjalne spotkanie. Rysiek był w zespole mniej więcej kilka miesięcy, więc mogę powiedzieć, że właśnie tam, w Domu Górnika, zaczęła się nasza wspólna, muzyczna droga.