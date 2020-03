Koronawirus. Szpital w Tychach stanie się szpitalem zakaźnym

- Organizujemy w tej chwili sieć szpitali jednoimiennych zakaźnych. W każdym województwie powstanie co najmniej jeden szpital, w niektórych województwach, gdzie jest większa liczba ludności, tych szpitali będzie więcej - zapowiedział dziś na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. Wyjaśnił też, że przekształcone placówki będą wyposażone w sprzęt zarówno do leczenia objawów koronawirusa, jak i innych schorzeń.

Podczas dzisiejszego spotkania w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim ustalano wstępnie sposób reorganizacji. Obecnie w placówce hospitalizowanych jest około 200 pacjentów i pierwszorzędną troską wojewody oraz starosty raciborskiego jest zapewnienie bezpiecznego przeniesienia ich do innych szpitali.

Na tę chwilę nie powiem dokładnie, w jaki sposób do tego podejdziemy. To duże przedsięwzięcie i tylko dzięki ścisłej współpracy z samorządem i szpitalem uda nam się to przeprowadzić w profesjonalny i bezpieczny sposób. Jesteśmy do pełnej dyspozycji starosty i dyrekcji placówki. Bardzo dziękuję za ich zrozumienie sytuacji i chęć realizacji. Obecnie wspólnie ustalamy plan działania – zapewnia wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.