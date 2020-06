Marta Ścisłowicz żyje bez Facebooka i Instagramu. Oldschoolowa i analogowa?

- Mam wielką słabość do Wyrypajewa. Jedni go kochają i marzą, by z nim pracować, i ja jestem w tej grupie, zaś inni uważają, że to, co tworzy jest płaskie, pretensjonalne i nic tam nie ma - mówi Marta Ścisłowicz, która na deskach Teatru Małego, w swojej karierze zawodowej, wystąpiła dwa razy: w „Transformacjach” i jako odtwórczyni głównej roli w spektaklu „Caryca Katarzyna”. Teraz nie będzie to spotkanie na żywo, ale on line. Premiera - 21 czerwca o godz. 18 na profilu Facebookowym Teatru Małego.

- Wyrypajew mówi o rzeczach prostych, nie używa zbyt wyszukanych form, nie sili się na nowatorstwo. W tej prostocie jest totalna siła i potęga - powiedziała aktorka w rozmowie z Pawłem Drzewieckim w ramach cyklu „Dialog o słowie” wymyślonego na potrzeby internetowego wprowadzenia do Tyskiego Festiwalu Słowa Logos Fest, który zawsze był w maju, ale ze względu na obecną sytuację został przesunięty na jesień, teraz natomiast - na Facebookowym profilu teatru - trwa „proLOGOS”.