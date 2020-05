Mój Herbert - słuchowisko na Dzień Teatru Publicznego w Tychach

Dzień Teatru Publicznego obchodzony jest 16 maja. Zostało ustanowione w 2015 r. na pamiątkę pierwszego przedstawienia pierwszego na ziemiach polskich zespołu aktorskiego założonego przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Był to zalążek pierwszego publicznego teatru w Polsce. Święto zostało ustanowione w 250. rocznicę jego pierwszego przedstawienia.

Co roku Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zapraszał teatry publiczne do ogólnopolskiej akcji popularyzującej sztukę teatru. Tegoroczne obchody Dnia Teatru Publicznego odbędą się tylko w sieci.

Teatr Mały przygotował na tę okazję prapremierę słuchowiska na podstawie dramatu tyskiego autora, aktora i reżysera Piotra Józefa Adamczyka pt. „Mój Herbert”.

Sztuka osadzona jest w okolicznościach przyznania Herbertowi Literackiej Nagrody Nobla. "Podróż w czasie, jaką odbywają Zbyszek (w tej roli autor sztuki – Piotr Józef Adamczyk) i wysłannik Akademii Noblowskiej Thomas (w interpretacji reżysera słuchowiska Pawła Drzewieckiego), stanowi okazję do refleksji na temat historii najnowszej naszego kraju, jego przemian społecznych i politycznych oraz tego, jak definiujemy swój patriotyzm. W słuchowisku udział biorą także Piotr Kumor – mierzący się z głosem Lecha Wałęsy oraz znana tyskiej publiczności z inscenizacji „Przed sklepem jubilera” Wojtyły w reżyserii Andrzeja Marii Marczewskiego Aurelia Sobczak, która kreuje tu postać żony Herberta – kobiety, która stojąc za plecami męża geniusza, osłaniając go przed niebezpieczeństwem i prozą codzienności, stara się znaleźć również własną przestrzeń realizacji osobistej, co w starciu z trudnym charakterem Zbyszka, stanowi ogromne wyzwanie", czytamy w zapowiedzi.