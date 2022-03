Pochwała przemysłu na Śląsku. Tony industrii - wystawa w Muzeum Miejskim w Tychach. Zobaczcie zdjęcia

"Tony industrii" - to wystawa w Muzeum Miejskim w Tychach, gdzie znajdziemy m.in. linoryty Franciszka Wyleżucha, znanego tyszanom głównie z mozaiki zdjętej ze ściany wyburzonego budynku ZEG-u i postawionej przed ZS 4 przy al. Bielskiej. Jego linoryt „Kopalnia” z 1970 r. jest pomyślany tak, że „centrum przedstawionego świata znajduje się w najciemniejszej, środkowej części kompozycji - w podziemnej części kopalni. Tam autor umieścił najwięcej postaci. Im dalej od centrum, tym grafika się rozjaśnia , co symbolizuje zbliżanie się do powierzchni. Jednocześnie im dalej od środka, tym mniej się dzieje, co może oznaczać, że sercem Śląska są kopalnie”, czytamy w opisie.

Mamy tu też bardzo symboliczny plakat Romana Kalarusa znanego tyszanom z malowideł w kościele bł. Karoliny. Widzimy tu tłum „ludzi pracy” zdążających o brzasku do swoich zakładów. „Wznosząca się z tłumu gromada ptaków może przywodzić na myśl rannego ptaszka lub lecącego do roboty. Kojarzy się też z pracą dającą wolność i niezależność”, czytamy w opisie.