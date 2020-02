Popielec 2020 u franciszkanów w Tychach: Wyjdźmy na pustynię swojego serca

26 lutego 2020 r. Środa Popielcowa. Czas posypania głów popiołem. Początek Wielkiego Postu, który potrwa 40 dni.

„Prochem jesteś i w proch się obrócisz” oraz „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” - te dwie formułki lub jedną z nich usłyszą dziś wierni podczas posypywania głów popiołem.

- Pierwsza mówi o kondycji człowieka, druga wzywa do nawrócenia - tłumaczy ks. dr Tomasz Wojtal, dyrektor Biura Prasowego Archidiecezji Katowickiej.

Zaczynamy czas Wielkiego Postu.

Wielki Post to czas zbliżania się do Boga, czas refleksji nad tym, co w życiu jest naprawdę ważne. Stąd właśnie konieczność modlitwy, czyli wyciszenia i rozmowy z Bogiem, niezmiernie ważnych w wielkopostnej pracy nad sobą, która prowadzić ma do nawrócenia