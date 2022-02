Przebudowa skrzyżowania alei Bielskiej z ulicami Sikorskiego i Stoczniowców w Tychach. Dojdzie tam do zmiany organizacji ruchu

W związku z przebudową skrzyżowania alei Bielskiej z ulicami Sikorskiego i Stoczniowców, dojdzie tam do zmiany organizacji ruchu. – Tak duża zmiana geometrii skrzyżowania wymusiła już w pierwszym etapie prac demontaż sygnalizacji świetlnej – mówi Arkadiusz Bąk, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach. – Dla zachowania bezpieczeństwa wszystkie wloty zostały zawężone do jednego pasa ruchu, co ma wpłynąć na zmniejszenie prędkości pojazdów dojeżdżających do skrzyżowania – dodaje.