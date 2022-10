Ścieżki rowerowe do 7 km od Tychów. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 8 - 9 października?

Rowerem z Tychów

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Tychów, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 107,31 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 142 m

Suma podjazdów: 2 706 m

Suma zjazdów: 2 781 m

Trasę dla rowerzystów z Tychów poleca Pana79

Sobotnia wyprawa rowerowa z kumplami do miejscowości Pawełki na działkę na grilla:) Start trasy Gniotek-Kamionka z tond szlakiem rowerowym przez Lasy Panewnickie w kierunku Katowickich osiedli Witosa i Tysiąclecia następnie przez Park Śląski-Bytków koło TVP Katowice-Michałkowice tu spotkanie z kumplami jeden z nich na szybko wymieniał dętkę i dalej w trasę przez Dąbrówkę Wielką-Żychcice-Dobieszowice-koło Zbiornika wodnego Kozłowa Góra w miejscowości Świerklaniec-Zalew Nakło Chechło tu krótki postój na batoniki żele i małe piwko i dalej w kierunku Miasteczka Śląskiego leśną rajzą przez miejscowości Tłuczykąt-Siwcowa-Boruszowice-Brynek-Tworóg-Piłka- Rusinowice-Sadów-Jawornica-Kochcice i cel naszej wyprawy Pawełki i bardzo smaczny żurek przyrządzony przez naszą kumpele Madzię :),smaczne piwko i grill.Trasa w tych warunkach 35 stopni w cieniu i duszno jak diabli na około 85 km musieliśmy odpocząć w lesie bo mi duchota dawała we znaki a kumplowi parzyło w stopy, pościągaliśmy buty i koszulki trasa trudna.Artek i Mario super się razem kręciło kilosy, Artek dzięki za pokazanie nowych ciekawych miejsc, oby więcej takich spotkań !

