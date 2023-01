Teatr Komanderów w Imielinie - Jasełka polskie. Słowo, muzyka i taniec

Dzieje Teatru Komanderów

Teatr Komanderów w Imielinie powstał w 1946 r. Założył go Józef Komandera (3 listopada 1919 - 4 stycznia 1999), Początkowo repertuar składał się ze sztuk religijnych, potem przyszedł czas także na Szaniawskiego czy Prusa. W 1957 r., po ingerencji cenzury w tekst "Jasełek", działalność teatru została zawieszona. Reaktywacja nastąpiła w 1975 r. W prowadzeniu teatru Józef Komandera nie był już sam. Pomagały mu żona Elżbieta (ślub w 1958 r.) i córki. Bezcennym wkładem pani Elżbiety w to przedsięwzięcie są piękne kostiumy i inne elementy scenografii, które służą do dziś. W przedstawienia angażowała się nie tylko cała rodzina, ale też sąsiedzi oraz znajomi i to nie tylko s Imielina, ale też Chełmu Śląskiego, Lędzin, Jaworzna czy Bytomia. W repertuarze teatru Komanderów były dramaty Słowackiego (Balladyna, Lilla Weneda), Jasełka, Misterium Męki Pańskiej i wiele innych pozycji. Z "Jasełkami" Teatr Komanderów dwa razy wystąpił na deskach Teatru Wyspiańskiego w Katowicach ((1982 i 1983 r.).