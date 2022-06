Tichauer Art Gallery w Tychach: Beksiński na Śląsku, wystawa 55 obrazów. Zobaczcie zdjęcia

Moje obrazy, niezależnie od tego, co maluję, wywodzą się z abstrakcjonizmu. Zaczynałem zresztą jako abstrakcjonista”, powiedział o sobie Zdzisław Beksiński. - I jako abstrakcjonista został zauważony, a nawet z tego powodu dostał stypendium do USA, z którego jednak nie skorzystał, ponieważ już zaczął nowy etap w swojej twórczości - etap malarstwa wizyjnego, fantastycznego. Wiedział, że straci na tym przejściu, bo abstrakcjonizm był bardzo modny, ale on mówił, że nie chce być modny, chce być autentyczny, wierny sobie. I w rezultacie zyskał, i to więcej - mówi Dorota Szomko-Osękowska z Muzeum Historycznego w Sanoku, skąd pochodzi 50 obrazów wybranych na wystawę w Tichauer At Gallery urządzonej w dawnej warzelni Browaru Obywatelskiego w Tychach.

Beksiński: Pragnę malować tak, jakbym rejestrował marzenia i sny

- Ten okres fantastyczny, który trwał od końca lat 60. do połowy lat 80. był w jego twórczości najbardziej wyrazisty i najbardziej lubiany przez publiczność. To jest czas, kiedy artysta porzucił język abstrakcji, by zacząć opowiadać o sobie, o tym, co w nim tkwi, co nosi w sercu i pod powiekami, jak sam mówił. Z tego właśnie zrodził się ten styl bardzo wizyjny, bardzo charakterystyczny, fantastyczny, o którym artysta mówił: „Pragnę malować tak, jak bym rejestrował marzenia i sny", a więc z pozoru jest to realna rzeczywistość, rozpoznajemy kształty, ale one są z wyobraźni twórcy - mówi kurator wystawy o Beksińskim w muzeum sanockim.

Potem przechodzimy do pięciu obrazów z kolekcji japońskiej, które są pomostem pomiędzy etapem fantastycznym a tym, co artysta tworzył w ostatnich dwudziestu latach życia.

- W tym ostatnim okresie tło jest już neutralne, zanika szczegółowość, ale główne motywy pozostają: człowiek, postać, głowa, architektura i krzyż. Prace ostatnich 20 lat są wariacjami na te tematy - opowiada Dorota Szomko-Osękowska, dodając, że krzyż u Beksińskiego nie jest wyznaniem wiary, choć towarzyszy mu od pierwszej do ostatniej pracy. Jej zdaniem, ten krzyż jest tu znakiem niosącym tajemnicę, nastrój.

Czy artysta był wierzący? - Nie wiadomo. Sam mówił, że składa się raczej z pytań, wątpliwości niż gotowych odpowiedzi. Może więc ten krzyż to jakiś jego wewnętrzny dialog z samym sobą - mówi kuratorka sanockiej wystawy.

Sam artysta mówił, że lubi melancholię smutek, dramatyzm. I te nastroje były mu najbliższe.