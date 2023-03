Tichauer Art Gallery w Tychach: Edward Górnik oraz jego Hołd Pruski, Bitwa pod Grunwaldem i inne. Zobaczcie zdjęcia

Jestem człowiekiem nieposłusznym. Jak jakaś dziedzina ma jakieś zasady, to ja z zasady się z nich wyłamuję. I jak coś ma jakieś reguły, to mnie one nie obowiązują

- te słowa samego Edwarda Dwurnika przypomniano podczas otwarcia wystawy jego dzieł w Tichauer Art Gallery w piątek, 17 marca.

- Z kilkutysięcznej kolekcji wybrano ok. 220. Są tu różne techniki malarskie: akwarele, obrazy olejne, grafiki, rysunki, gwasze, kolaże... - powiedziano na wstępie.

Edward Dwurnik to artysta, który pokusił się o własny "Hołd Pruski" oraz swoją "Bitwę pod Grunwaldem".

Na wystawie znajdziemy m.in. obszerny, piękny opis Edwarda Dwurnika i jego twórczości. Jest to tekst Alicji Wasilewskiej, który zaczyna się tak: "Edward Dwurnik chętnie malował kwiaty, na przykład tulipany, całe łany, z trudem mieszczące się na rysunkach i dużych obrazach. Mimo to nie był Dwurnik malarzem kwiatów. Rysował kolejne miasta, ulice i wypełniające je tłumy. Wbrew powszechności takich przeładowań, nie był jednak weducistą czy malarzem reportażowym. Nie był także malarzem narodowym. Wiedział, że są sprawy ważniejsze niż bolączki historyczne. U artysty dosłowność pewnych tematów czy motywów bardziej zwodzi niż wyjaśnia, W tej sztuce wszystko jest bardziej zawiłe, wieloznaczne niż można by sądzić. Potrafił namalować niemalże wszystko - od nienawiści, agresji we wszystkich możliwych jej odcieniach: od bezmyślnej, pijanej, po monumentalną, pomnikową, która ani drgnie, nie odpuści na milimetr, aż po miłość w dowolnej sytuacji i dowolnej odmianie".