Wakacyjny muzycznik w Tychach. Bezpłatne zajęcia muzyczne dla dzieci w parku. Zobaczcie zdjęcia

"Wakacyjny muzycznik" to cykl siedmiu spotkań z muzyką w parku przy Urzędzie Miasta Tychy oraz darmowych warsztatów muzycznych dla dzieci prowadzonych przez Joannę Bronisławską, która od dwóch lat znana jest uczestnikom comiesięcznych zajęć muzycznych w ramach Aukso4Kids w tyskiej mediatece.

Program "Wakacyjnego muzycznika" na kolejne niedziele:

31 lipca, godz. 16 – „Podróż z nutami w walizce”, czyli A. Vivaldi, J. Brahms, A. Dvorzak, G. Bizet, J. Offenbach, G. Gershwin i inni.

7 sierpnia, godz. 16 – „Podróż do krainy tańca”, w programie: J.S. Bach, G. Bizet, J. Strauss, C. Gardel, A. Piazzola, piosenki zespołu The Beatles i innych

14 sierpnia, godz. 16 – „Romantyczna podróż, czyli lato z Adasiem i Marylką”, repertuar: F. Lessel, S. Moniuszko, Z. Noskowski

21 sierpnia, godz. 16 – „Podróż pomiędzy wierszami”, czyli J.S. Bach, A. Vivaldi, E. Grieg, J. Strauss, A. Piazzola i inni

28 sierpnia, godz. 16 – „Kosmiczna podróż”, w programie: W.A. Mozart, G. Holst, F. Sinatra, muzyka z filmów: „E.T.”, „Gravity”, „Interstellar” i innych.