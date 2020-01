Witaj, Gwiazdko złota w Tychach. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny. Wystawa pokonkursowa ZDJĘCIA

WOŚP 2020 w Tychach: pierwsza część za nami, teraz hokej z gwiazdami ZDJĘCIA

WOŚP w Tychach ma zawsze dwie części. Pierwsza odbyła się 12 stycznia 2020 r., druga będzie w sobotę, 18 stycznia. Pierwsza to WOŚP-owe imprezy plus kwesta uliczna, druga to hokej z gwiazdami. Jest to osiemnaste granie w tym mieście, od początku pod kierunkiem Mariusza Gabrka.