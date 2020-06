Gdzie jest Rambo? - przedstawienie Teatru HoM w galerii handlowej Gemini Park w Tychach

- W każdej z pięciu części spektaklu schowane są wskazówki, gdzie ukrywa się Rambo. Po każdej części dzieci będą mogły rozszyfrować je i przesłać do nas odpowiedzi przy pomocy specjalnego formularza. Rozwiązanie zagadki pojawi się w kolejnej części spektaklu. Wszystkie dzieci, które zaangażują się w odnalezienie Rambo, nagrodzone zostaną lodami oraz kawą dla opiekuna - mówi Aleksandra Zawodzińska, dyrektor ds. marketingu i PR Gemini Parku Tychy.

Nie jest to tylko spektakl do oglądania. Każdy mały widz będzie mógł za pomocą mediów społecznościowych włączyć się w jego akcję, komentować ją oraz bawić się razem z bohaterami teatrzyku. Na widzów czeka także kilka konkursów i kilkadziesiąt nagród.

Spektakl pt. "Gdzie jest Rambo?", stworzony przez aktorów tyskiego Teatru HoM, to historia w pięciu częściach opowiadająca o przygodach psa, któremu znudziło się siedzenie w domu z powodu szalejącego wokół wirusa. Zaniepokojona rodzina Gemińskich postanawia wyruszyć na jego poszukiwania przemierzając całe Tychy.

Do odgadnięcia będzie 5 znanych miejsc w Tychach, w których ukrywa się niesforny pies. Rozwiązanie zagadek będzie można obserwować podczas kolejnych odsłon spektaklu. - Odcinki będą krótkie, ok. 10-15-minutowe i emitowane będą od godz. 10 do godz. 18 w dwugodzinnych odstępach - wyjaśnia Zawodzińska.

Po każdym odcinku organizowany będzie dla dzieci konkurs rysunkowy poświęcony przygodom psa Rambo. Na przygotowanie obrazków dzieci będą miały kilka dni. Zdjęcie efektów pracy trzeba będzie zamieścić w komentarzach pod odcinkiem. Najciekawsze prace stworzone po każdym z odcinków będą nagrodzone. Wśród nagród są karty podarunkowe do sklepu Smyk o wartości 100 zł oraz zestawy puzzli.

- Przygotowaliśmy 5 konkursów rysunkowych, w których dzieci będą mogły wykazać się kreatywnością, ilustrując przygody psa Rambo i jego rodziny. Zadania związane z konkursem podobnie, jak zagadki również będzie można usłyszeć oglądając spektakl - wyjaśnia przedstawicielka Gemini Park Tychy.