Hanna Derej, utalentowana 17-latka z Tychów: Komponuje, aranżuje, dyryguje... Zobaczcie zdjęcia

- Zrozumiałam wtedy, że ktoś chce mi pokazać, że to nie jest to odpowiednia dla mnie droga i powinnam jednak wybrać muzykę - mówi.

Wybrać muzykę, czyli wrócić do początku. Bo to od niej się zaczęło. Miała trzy latka, kiedy trafiła do przedszkola muzycznego i zaczęła grać na pianinie. Potem zdała do szkoły muzycznej w Tychach. Dostała się do klasy fortepianu klasycznego.