Jak na balu maturalnym bawili się uczniowie ZS 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach? Zobaczcie zdjęcia

- Czternasta studniówka w Hotelu Gołębiewski w Wiśle. Czternastka to liczba anielska, to suma dwóch siódemek, a siódemka to liczba szczęśliwa, co w kontekście zbliżającej się matury, która znacznie się za 95 dni, nie jest bez znaczenia. Ale jest tu też zestawienie liczb jeden plus cztery, a to są liczby, które się wzajemnie dopełniają. Dopełniają się szczęściem, odwagą i wszelkiego rodzaju dobrą aurą, która - mam nadzieję - będzie wam towarzyszyła - powiedziała Grażyna Jurek, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im . Gustawa Morcinka w Tychach na otwarciu 14. studniówki w Hotelu Gołębiewski w Wiśle.

Powiedziała także:

- Jesteście trochę rocznikiem dziwnym - jedynym i, myślę, że ostatnim - który ma bal studniówkowy w warunkach pandemii [poprzedni maturzyści studniówki nie mieli - red.]. Jesteście jedynym rocznikiem, który będzie mieć w pamięci wryte słowa "maseczka, dystans, dezynfekcja, bezpieczeństwo". Jesteście tym rocznikiem, który trochę nam umknął, bo z 28 miesięcy (i 38 miesięcy nauki w technikum) zrobiło się nam 12 miesięcy nauki zdalnej, a nie wiadomo, jak jeszcze będzie. Mam nadzieję, że ta studniówka wzmocni wasze nadwątlone relacje koleżeńskie.