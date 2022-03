Karma na 60. Międzynarodowy Dzień Teatru w Tychach. Dzieło teatru OdRuchu. Zobaczcie zdjęcia

"Karma" to ze wszech miar udane przedstawienie niezwykle dynamiczne i intensywne w warstwie choreograficzne oraz bogate w treści.

Sama przyjemność oglądania wspaniałej, bardzo wymagającej choreografii. I to już by mogło wystarczyć, by widz był usatysfakcjonowany. Ale młodzi tancerze-aktorzy chcieli się też wypowiedzieć słowem. Więc w tym żywiołowym tańcu były rozmowy i to na całkiem poważne tematy.

Było m.in. o tym, czy to źle, jeśli w dzisiejszym świecie nastawionym na robienie kariery dziewczyna chce być po prostu dobrą żoną i matką. Był też ważny temat o odpowiedzialności. I padło ważne stwierdzenie, że to jeden z mitów, iż mężczyzna nie musi za nic brać odpowiedzialności, a wszystkie konsekwencje mają prawo spaść na dziewczynę/kobietę.

Były mocniejsze słowa, ale raczej dla zaznaczenia zjawiska. W żadnym momencie spektaklu nie została przekroczona granica dobrego smaku. Pod każdym względem - wysoki poziom. To spektakl, który zadziwia, oszałamia, ale nie da się zapomnieć, a po przemyśleniach chciałoby się go jeszcze raz obejrzeć.