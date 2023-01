"konTCeR - najnowszy spektakl teatru T.C.R. Zobaczcie zdjęcia

- T.C.R. już nie ten... - mówi jedna z postaci.

Jest też zarzut, że to całe przedstawienie nie jest najwyższego lotu. Taka samokrytyka. Niezadowolenie z siebie. Spadek formy...

Bo "konTCeR" ma dwie warstwy - jedna to przedstawienie, które się przygotowuje dla publiczności, druga - to jakby T.C.R. prywatnie; przedstawienie ich zebrania, w którym padają wspomniane zarzuty, a nawet oskarżenia, że członkowie grupy nie angażują się w to wspólne przedsięwzięcie.

Samo przedstawienie ma genialną scenografię, cudowną malowniczość, wspaniałą muzykę (i to na żywo!) oraz mnóstwo niesamowicie trafnych, a nawet odkrywczych refleksji ( jak np. brak określenia przeciwnego do przymiotnika "samotny". Jak ktoś jest mały, to ktoś inny - duży, jak chudy, to gruby; piękny-brzydki, miły-niemiły... itd., a "samotny" nie ma antonimu). Ma też "mocne" momenty - w warstwie językowej.