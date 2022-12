Orszak św. Łucji i jarmark świąteczny w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Tychach. Zobaczcie zdjęcia

SMS, czyli Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Tychach to pierwsza taka placówka oświatowa w mieście. Przede wszystkim gwarantuje niemarnowanie cennego czasu. Uczniowie są w szkole od ósmej do ok. 16-17 i w tym czasie mają zarówno lekcje normalnych przedmiotów, jak i różnego rodzaju zajęcia sportowe.

Kadra nauczycielska to ludzie z pasją i pomysłami, a zwłaszcza z dobrym nastawieniem do swojej pracy. W efekcie - dzieje się tu bardzo dużo i zawsze pięknie. A z kolei wyniki świadczą o wysokim poziomie nauczania.

SMS zaczął szósty rok swojego istnienia.

Na ten przedświąteczny czas zaprosił rodziców swoich uczniów do wspólnej zabawy przy ognisku, przy grillu, ale też do zakupów drobiazgów, które przydadzą się albo na prezenty, albo do świątecznego wystroju mieszkania. Na stoiskach można było zobaczyć też słoiczki z miodem z własnej, szkolnej pasieki.