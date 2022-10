"Różaniec z kolczastego drutu" Józefa Kłyka po latach. Zobaczcie zdjęcia

- Już zacząłem pracować po tym wojsku. Przyszedłem kiedyś z nocki i do łóżka, a tu mama mnie budzi, że pan Józek chce ze mną rozmawiać. Powiedział, że kręci film i że ja mam zagrać główną rolę. Chciałem się jakoś przygotować, ale pan Józef powiedział, że nic nie trzeba, tylko w niedzielę mem przyjść na plan. Poszedłem i tak to się zaczęło - mówił odtwórca głównej roli.

„Bojszowska kraina snów” to świadome nawiązanie do hollywoodzkiej fabryki snów. A jest to przegląd filmowej twórczości Józefa Kłyka w Gminnej Bibliotece w Bojszowach. W piątek, 21 października 2022, w tym cyklu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach widzowie zobaczyli film o słynnej ucieczce Augusta Kowalczyka z KL Auschwitz (29 lipca minęło dokładnie 10 lat od jego śmierci). Na widowni zasiadł odtwórca głównej roli, Piotr Uszok, który w chwili, gdy Kłyk myślał o tym filmie i szukał „swojego” Augusta Kowalczyka akurat wrócił z wojska.

August Kowalczyk nie chciał, by w Bojszowach powstał film o jego ucieczce z KL Auschwitz

Sam August Kowalczyk zrazu nie chciał się zgodzić na to, by jego historia zaistniała w amatorskim filmie.

- Miał obiecany film profesjonalny i to produkcji niemieckiej. Zaczęliśmy więc robić nasz film po cichu. Kiedy się o tym dowiedzieć, zaczął nam „podkładać nogę”. Po pierwsze zapytał o copyright, czyli o to, kto będzie czerpał pieniądze z ewentualnego sukcesu filmu. A po drugie nie podobało mu się, że zrobiliśmy z niego złego człowieka, który zabił syna kobiety, jaka go uratowała - opowiada reżyser.