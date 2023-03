Wyniki XV Tyskiego Festiwalu Monodramu MoTyF. Zdjęcia z gali i nagrodzonych spektakli

Aleksandra Gosławska

Laureatka Grand Prix, prócz nagrody pieniężnej, otrzymuje także efektowną statuetkę Wielki Wóz Tespisa autorstwa Wojciecha Łuki, tyskiego artysty.

Mały Wóz Tespisa to nagroda uczestników konkursu, którzy mogą głosować na spektakl, który zrobił na nich największe wrażenie, z wyjątkiem swojego własnego.

Są to zatem dwie niezależne oceny - jurorów i aktorów. Nie po raz pierwszy w 15-letniej historii Tyskiego Festiwalu Monodramu MoTyF obie nagrody otrzymała jedna osoba. W tej edycji jest to Aleksandra Gosławska, wykonawczyni autorskiego monodramu "Stand up".

Aleksandra Gosławska jest absolwentką kulturoznawstwa (specjalista ds. widowisk teatralnych; licencjat, 2020) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W rubryce "języki" podaje angielski, niemiecki i śląski.