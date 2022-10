XVIII Śląska Jesień Gitarowa . Evangelina Mascardi i Duo Deloro. Wieczór z lutnią i gitarą flamenco. Zobaczcie zdjęcia Jolanta Pierończyk

XVIII Śląska Jesień Gitarowa trwa do niedzieli, 30 października 2022. Piątkowy wieczór, 28 października, należał do Evangeliny Mascardi i Duo Deloro. Był to wieczór z lutnią i gitarą flamenco