Augustyn Dyrda. Najpiękniejsze rzeźby w przestrzeni publicznej województwa śląskiego. Zobaczcie zdjęcia

Niedźwiadki w tyskim parku przy ul.Edukacji, Pomnik Walki i Pracy w Tychach zwany dziś Żyrafą, pomnik powstańca śląskiego na placu Wolności w Tychach, popiersie Jerzego Ziętka w gmachu Sejmu Śląskiego, "Kobieta z gitarą" na placu Karin Stanek w Bytomiu, pomnik Friedricha Wilhelma von Redena w Chorzowie, statuetka „Górnośląskiego Tacyta” i wiele innych. Sam nie wiedział dokładnie, ile zrobił pomników, rzeźb plenerowych, płaskorzeźb, popiersi, medalionów, medali, statuetek. Mówił, że średnio trzeba by liczyć po trzy prace monumentalne na rok, a tych pomniejszych to od sześciu do dziesięciu.