Dodatkowe pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację oświetlenia w Tychach

Wręczony w czwartek, 8 września 2022, aneks do umowy o dofinansowaniu modernizacji oświetlenia w Tychach zwiększa udział województwa w tym przedsięwzięciu o 5 mln zł. Tym samym wkład ten rośnie do 11,5 mln zł (z początkowych 6,5 mln zł).

- Miasto zostało podzielone na cztery obszary. Jedn projekt już jest zakończony, teraz kończymy drugi i tego etapu dotyczy ta umowa. Modernizacja oświetlenia polega na wymianie kilku tysięcy słupów i kilku tysięcy opraw. W efekcie uzyskujemy oszczędności energii na poziomie 67 proc. - powiedział prezydent Andrzej Dziuba podczas briefingu przed Urzędem Miasta Tychy.

- Tychy są liderem w wielu obszarach. A modernizacja oświetlenia to kolejny dobry projekt. Cieszę się, że takie projekty możemy wspierać. Oświetlenie ledowe jest oszczędne, a to ważne w kontekście rosnących wydatków bieżących w samorządach- powiedział Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, wręczając prezydentowi aneks do umowy.