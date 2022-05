Dr Jakub Beczek: Teraz oto jestem. Edward Stachura we wspomnieniach na IV Tyskim Festiwalu Słowa

"Teraz oto jestem" to książka złożona ze wspomnień osób, które do tej pory w ogóle nie wypowiadały się publicznie na temat Stachury. Autor, dr Jakub Beczek, nie ukrywa, że nie wszystko, co usłyszał zamieścił w tej książce.

- Był postacią skomplikowaną - powiedział wprost. - I nie zawsze pozostawił dobre wspomnienia.

Ze wspomnień wyłania się m.in. jako osoba pragmatyczna. - Już samo to, że skończył studia i miał dyplom o tym świadczy - zauważył autor książki.

Nie było to dobrze widziane w środowisku poetów. Ten dyplom wytykał mu m.in. Rafał Wojaczek. Bo - jak tłumaczył Beczek - poeta ze szkoły Rimbauda nie powinien mieć żadnych studiów. To przecież wolny ptak. A Stachura uważał, że dyplom trzeba jednak mieć.

Jakub Beczek docierał m.in. do ludzi, z którymi Stachura miał jednorazowy kontakt. Na przykład na jakimś spotkaniu w bibliotece gminnej.

- Wychodzi na to, że nie pozostawiał ludzi obojętnymi. Do dziś ludzie przechowują jakieś wpisy, jakie im zostawił - opowiada. - Dzięki tym ludziom dowiedziałem się wielu drobiazgów na temat Stachury, może mało istotnych, ale jednak ciekawych, jak np. to, że był bardzo małostkowy; że się obrażał.