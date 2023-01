Herbaciano-gruzińskie wspomnienia. Warsztaty w Muzeum Miejskim w Tychach

„Tyszanie pamiętają umieszczoną na jednej ze ścian dużą panoramę Tbilisi (stolica Gruzji), kelnerki ubrane w stroje gruzińskie oraz szeroki wybór herbat: herbatę gruzińską podawaną z miseczką bakalii (migdały, rodzynki, suszone śliwki), herbatę z mlekiem albo po rosyjsku z rumem, konfiturami i cytryną”

- to cytat z jednego z tyskich zeszytów historycznych pt. „Jak budowano Nowe Tychy. Materiały VI Tyskiego Sympozjum Historycznego” Tychy 2011, s. 28–29.

"Zainspirowani prezentowaną na wystawie „Stanisław Mazuś. Mniej znany” ponaddwumetrową panoramą stolicy Gruzji – Tbilisi, dekorującą przestrzeń Herbaciarni Gruzińskiej, pragniemy zaprosić do wspólnego wspominania i zachwycania się na nowo herbacianymi smakami. Spróbujemy na chwilę przenieść się do lat 70. XX wieku i wraz z Agatą Zaskórską, odtworzyć dawne mieszanki oraz stworzyć nowe, które uczestnicy i uczestniczki zabiorą do domów. Zapraszamy tych, co dzielą wspomnienia z tym miejscem oraz tych, co znają je tylko ze słyszenia – będzie to czas wzajemnego wsłuchiwania się w opowieści i anegdoty z „Gruzińskiej” - czytamy w zapowiedzi.