Miniatury polskich romantyków w Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach Jolanta Pierończyk

Miniatury polskich romantyków to najnowsze nabytki Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach. Są to portrety Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Fryderyka Chopina o powierzchni ok. 600 mm kw. Narysowała je katowicka artystka Anna Januszewicz-Pitlok.