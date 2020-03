Polski druk podbija Europę. Śląska firma wśród 1000 najlepszych wg rankingu „Financial Times”

Druk to dochodowy biznes Polska poligrafia notuje wzrost na poziomie 4,4 proc. według raportu z 2018 roku „Rynek poligraficzny i opakowań w Polsce” opublikowanego przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga we współpracy z KPMG w Polsce oraz Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach projektu „Partnerstwo dla promocji polskiej poligrafii. Piga.pl holding notując wzrost na poziomie 234 proc. pokazuje jednoznacznie, że ten rynek jest dużo bardziej rozwojowy.

Mimo wzrostu kosztów pracy, surowców, czy rosnącej konkurencji z państw OECD rynek poligrafii z roku na rok rośnie szybciej niż polskie PKB. Innowacyjność, wprowadzanie nowych technologii czy ekspansja na rynki zagraniczne nie pozostają jednak bez echa. Piga.pl w szybkim tempie stała się liderem, dzięki rozwojowi parku maszynowego i stworzeniu własnych marek dekoracyjnych. Dziś produkty, które powstają w tyskiej drukarni trafiają głównie za ocean, a także do Niemiec, Czech i Wielkiej Brytanii.

- W erze spadającej popularności książek, rosnącej na znaczeniu ekologii i powolnego upadku prasy papierowej - drukarnia to ciągle dochodowy biznes – mówi Mateusz Gabryś, właściciel i prezes zarządu – Jesteśmy holdingiem spółek produkcyjnych i e-commerce. Rozwinęliśmy kilka znaczących marek dekoracyjnych, mamy kilkanaście sklepów internetowych, a nasze produkty kupuje cały świat. Większość dekoracji trafia do USA, Niemiec, Czech i Wielkiej Brytanii, ale zamówienia spływają do nas z najdalszych zakątków globu – dodaje.

Młody i zdolny

Mateusz Gabryś to młody przedsiębiorca, który zaczynał swoją przygodę z biznesem jeszcze jako nastolatek. Na drugim roku studiów, w 2012 roku uznany został za jedną z najbardziej kreatywnych osób w polskim biznesie. Wówczas miesięcznik BRIEF, w numerze lutowym, opublikował pierwszy, subiektywny ranking 50 najbardziej kreatywnych postaci w polskim biznesie. Obecnie 30-letni właściciel spółki zdobywa kolejne biznesowe wyróżnienie.