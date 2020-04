Producenci kwiatów w głębokim kryzysie. Kwiaty lądują na śmietniku

- Jest bardzo ciężko, żeby cokolwiek sprzedać - mówi Urszula Kostka z firmy Kostka Flowers w Mikołowie-Bujakowie. - 12 tys. tulipanów jakoś się rozeszło, choć to było bardziej rozdawnictwo niż sprzedaż. Poszły za cenę... cebulki. Żeby choć odzyskać to, co się włożyło w ziemię, nie licząc pracy, jaka została włożona w wyhodowanie kwiatów. Zero zarobku.

Są jeszcze pelargonie. Około 10 tys. sztuk. Na razie nie ma nimi zainteresowania. Może za wcześnie.

Tomasz Polak mówi wprost: Do 70 proc. kwiatów wprost ze szklarni idzie do utylizacji. Nie ma sensu tracić czasu i pieniędzy na ich pakowanie i przygotowanie do sprzedaży. Na sprzedaż wystawionych jest ok. 30-40 proc., z czego nabywców znajduje 15-20 proc. i to w sprzedaży po kosztach.

Taki przykład: jeden tulipan powinien kosztować 1,20 zł, uwzględniając cenę cebulki oraz koszty pracy. Tymczasem teraz te nieliczne, które próbuje się sprzedać kosztują 60-80 groszy.

Tomasz Polak nie ukrywa, że w tej chwili producentów kwiatów ratują jedynie pogrzeby, a i to nie w takim stopniu, jak by mogły, ze względu na narzucone ograniczenia w uczestnictwie także w tych ceremoniach. Obroty spadły do ... 20 proc. tego, co było do tej pory.