Siedziałem z Riedlem w jednej ławce. Ja malowałem prawą ręką, on - lewą. Wystawa malarstwa w Tychach.

Maluję 50 lat. Zaczęło się w szkole podstawowej (SP 18 w Tychach). Siedziałem w jednej ławce z Ryśkiem Riedlem. On rysował lewą ręką, ja - prawą

- wspomina Zbigniew Marszałek, tyszanin, autor obrazów, które do 10 lutego można oglądać w Klubie Osiedlowym Uszatek w Tychach.

Jako pracownik kopalni, szybko osiągnął wiek emerytalny i wtedy zaczął realizować swoje pasje. Jedną z nich jest fotografia. Na wiele lat związał się z tyską redakcją "Dziennika Zachodniego" jako fotoreporter. Fotografował wiele wydarzeń. Zawsze dyspozycyjny, sumienny.

Inna pasja to podróże. Pasja ta na kilka dobrych lat osadziła go w Grecji. Nie znał żadnego języka, ale wrodzone odwaga i wiara w siebie nie pozwoliły mu się cofnąć przed tym pomysłem. Lata w Grecji wzbogaciły go o kolejne doświadczenia.