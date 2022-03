Sklep dla uchodźców z Ukrainy w Tychach. Zakupy za dziękuję

Chleb, konserwy, makaron, szampony, pasty do zębów, proszki do prania, pampersy, ale także kawa czy słodycze - to tylko niektóre z produktów, które trafiły i będą trafiać na półki w tym szczególnym sklepie, gdzie kupuje się za „dziękuję”. Ale jego klientem może być tylko osoba, która trafiła do Polski po wybuchu wojny.

- Trzeba okazać paszport/dokument potwierdzający przekroczenie granicy - mówi Iwona Bińkowska, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Miasta Tychy.

Zakupy za „dziękuję” mają pewne ograniczenia, np. kilo mąki czy cukru na jedną osobę w rodzinie.

- Produkty danej osobie są wydawane raz na tydzień -dodaje Iwona Bińkowska.

- Ludzie, którzy do nas trafiają często nie mają dosłownie nic, nawet pieniędzy. Bez naszej pomocy i mieszkańców, którzy okazują im wsparcie, nie poradziliby sobie. Powstał punkt zbiórki na os. A, ale szukaliśmy też rozwiązania, by dać im namiastkę normalności, by mogli przychodzić po niezbędne rzeczy tak jak my idziemy do sklepu. Stąd pomysł na taki specjalny punkt - mówi Maciej Gramatyka, zastępca prezydenta Tychów ds. społecznych.