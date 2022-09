Dzień Kawy.Kawa daje czas na myślenie. Jest czymś więcej niż tylko napojem, jest wydarzeniem

Kawę uwielbiał również Adam Mickiewicz, z którego epopei "Pan Tadeusz" można wnioskować, że cieszyła się wielką popularnością wśród współczesnej mu szlachty, o czym tak pisze: "Takiej kawy jak w Polszcze nie ma w żadnym kraju: W Polszcze, w domu porządnym, z dawnego zwyczaju, Jest do robienia kawy osobna niewiasta, Nazywa się kawiarka; ta sprowadza z miasta Lub z wicin bierze ziarna w najlepszym gatunku, I zna tajne sposoby gotowania trunku, Który ma czarność węgla, przejrzystość bursztynu, Zapach moki i gęstość miodowego płynu".

Honore de Balzac wypijał podobno 50 filiżanek kawy na dobę. - Gdy tylko kawa trafi do żołądka, zaczyna się ogólne poruszenie. Pojawiają się pomysły, porównania same się nasuwają, kartka się zapełnia. Kawa jest sprzymierzeńcem, dzięki niej pisanie przestaje być walką - mawiał.

Z obecności kawy w swoich czasach wiele cieszył się Ignacy Krasicki.

Achilles, Cezar — wielcy ludzie byli,

Jednakże kawy z śmietanką nie pili

- napisał w jednym ze swoich wierszy.

Ale nie wszystkich kawa oczarowała i nie wszędzie znajdziemy peany na jej temat. Autorem bodaj największej krytyki kawy jest Jan Andrzej Morsztyn, który napisał:

Napój, jak brzydka trucizna i jady,

Co żadnej śliny nie puszcza na zęby,

Niech chrześcijańskiej nie plugawi gęby...

Kawa pochodzi z Etiopii, w Europie pojawiła się około XVI wieku, w Polsce - po bitwie pod Wiedniem w 1683. Wcześniej znana była regionalnie, np. w Kamieńcu Podolskim.

Dziś kawa przyrządzana jest na wiele sposobów, z różnymi dodatkami. Bodaj najstarszym z nich jest kardamon, z którym komponuje się rewelacyjnie, a do tego poprawia metabolizm. Można też dodać cynamonu czy goździków lub jednego i drugiego. Voltaire mieszał kawę z czekoladą (wypijał ponoć od 30 do 40 filiżanek dziennie).

Są amatorzy kawy gorzkiej i są miłośnicy słodzonej. Prawdziwym rekordzistą w kwestii sypania cukru do kawy był Søren Kierkegaard, duński poeta i filozof, który cukrem wypełniał całą filiżankę, a potem powoli wlewał gorącą, mocną kawę.

Nie ma jednoznacznych wyników badań na temat wpływu kawy na nasz organizm. Jedno jest pewne: stosowana z umiarem raczej nie szkodzi.