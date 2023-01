Herbaciarnia Gruzińska w Tychach. Panorama Tbilisi i wspomnienia z tego kultowego lokalu

Były niskie stoliki, takie ławy, a na nich stały samowary (początkowo nawet na węgielki, potem chyba pojawiły się elektryczne, ale już nie pamiętam). I przy tych stolikach siedziało się na pufach. Z czasem serwowano tam też kawę i desery, ale na początku furorę robiły te samowary jako taka nowość

- mówi Stefania Paduch, mieszkanka Tychów.

"Gruzińska" znajdowała się przy placu Baczyńskiego (wtedy był to plac Bieruta) naprzeciwko restauracji "Mimoza".

- Szło się albo do jednej, albo do drugiej - w zależności od tego, gdzie było miejsce wolne - dodaje Stefania Paduch.

Jeden z drugim lokalem nie miały nic wspólnego. "Mimoza" była duża, przestronna, z fortepianem, "Gruzińska" - dużo mniejsza, wąska, kameralna.

- Nie pamiętam, czy w "Gruzińskiej" można było palić, ale nie przypominam sobie zapachu dymu, podczas gdy "Mimoza" kojarzy mi się właśnie z dymem papierosowym - mówi Stefania Paduch