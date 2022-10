Mozaikowa Osada w Tychach-Czułowie. Rewitalizacja przyfabrycznego osiedla. Zobaczcie zdjęcia Jolanta Pierończyk

Mozaiki i rośliny we własnoręcznie wykonanych donicach - to efekt warsztatów, jakie od czerwca 2022 r. prowadzone były w czułowskiej Osadzie przy fabryce papieru. A wszystko to było kolejnym punktem trwającej od kilku lat rewitalizacji tego osiedla.